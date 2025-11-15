إعلان

كان رايح العين السخنة.. الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير وينقل إلى المستشفى

كتب : مصراوي

03:12 ص 15/11/2025

الفنان أحمد سعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب- محمد فتحي:

تعرض الفنان أحمد سعد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى حادث سير خلال ذهابه إلى العين السخنة بعد الانتهاء من إحياء إحدى الحفلات.

وتم نقل الفنان أحمد سعد إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وفي يونيو الماضي، كشف النجم أحمد سعد، عن تعرضه لحادث سير بسيارته الجديدة أثناء تجربته لها، مشيرا إلى أنه بخير هو وأولاده وزوجته.

ونشر أحمد سعد صورة للسيارة بعد الحادث، وهي مهشمة، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "لله ما أعطى ولله ما أخذ - كنت بجربها - ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلى حادث - بس الحمد لله أنا وأولادى وزوجتى بخير".

الفنان أحمد سعد حادث الفنان أحمد سعد تعرض الفنان أحمد سعد لحادث الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير حادث سير أحمد سعد أحمد سعد يتعرض لحادث سير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري