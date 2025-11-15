

كتب- محمد فتحي:

تعرض الفنان أحمد سعد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى حادث سير خلال ذهابه إلى العين السخنة بعد الانتهاء من إحياء إحدى الحفلات.

وتم نقل الفنان أحمد سعد إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وفي يونيو الماضي، كشف النجم أحمد سعد، عن تعرضه لحادث سير بسيارته الجديدة أثناء تجربته لها، مشيرا إلى أنه بخير هو وأولاده وزوجته.

ونشر أحمد سعد صورة للسيارة بعد الحادث، وهي مهشمة، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "لله ما أعطى ولله ما أخذ - كنت بجربها - ورايح أعلق نمرها، ولكن حصلى حادث - بس الحمد لله أنا وأولادى وزوجتى بخير".