خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هنا بفستان أنيق أبيض وزينته بالمجوهرات الثمينةمن الألماظ، خطفت به الأنظار وكتبت: "انضموا إلى الليلة ونحن نحتفل بتنصيبي أول سفيرة عربية لمجوهرات "APM" موناكو".

وكان آخر ما عرض للفنانة هنا الزاهد هو فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

