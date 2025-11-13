عمرو قورة يعلن عن مسلسل "غرفة التحقيق" ويستعد لإطلاق منصة "سين"

أعلن المنتج عمرو قورة عن مسلسل "غرفة التحقيق"، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب:"ثنائي رهيب سيشعل وسائل التواصل الإجتماعي، الثنائي الناري ده يذكرني بأفلام مارڤل والسوبر هيروز ... لأن أبطالنا ما شاء الله مجانص ولياقة و إبداع ... ولو عايزين تراهنوا على حد راهنوا على دول ... سعيد جدا بالتوقيع مع عمر السعيد والليدي إلهام وجدي لبطولة مسلسل غرفة التحقيق ... نوع جديد يستحق مواهب أو ممثلين بهذه الجودة ... سعيد جدا بالتجربة".

وأعلن المنتج الكبير عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل، لإعلان انطلاق منصة"سين" في مصر والمخصصة للمايكرو دراما وهي أول منصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.