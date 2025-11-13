تصوير- نادر نبيل:

كشف المخرج محمد عبدالعزيز، أن النجم عادل إمام اعتذر له عن عدم المشاركة في فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين، ووصفه بأنه عمل "وحش" ولن يحقق نجاحا يُذكر.

وتابع عبدالعزيز في جلسة أقيمت له اليوم الخميس 13 نوفمبر ضمن برنامج تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية: "عادل إمام اعتذر عن البعض يذهب للمأذون مرتين، قال ده فيلم غير جيد ولن ينجح، وكان وقتها بيقدم مسرحية في الإسكندرية، نزلت على المسرح اللي كان فيه، وجاله السيناريو، وقالي أنا اعتذرت، وقلتله هتعمله غصب عنك، قالي الفيلم وحش قلتله معلش، وجه اشتغل متضرر، تالت يوم شغل قالي مش قلتلك بنعمل فيلم وحش، قلتله معلش كمل، نزل الفيلم وقالي حفلة عشرة كامل العدد إيه اللي بيحصل، ودخلنا نشوف الفيلم وقالي مش ده السيناريو اللي أنا قريته"، وضجت الصالة بالضحك.

أقيمت الجلسة في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا"، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 3:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. وأدار الحوار الناقد أسامة عبدالفتاح.

وقال أسامة في تقديمه للمخرج الكبير، إن حصول محمد عبدالعزيز على جائزة إنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السادسة والأربعين، تكريم مستحق، خاصة وأنه يعمل بالمجال منذ 60 عاما تقريبا، وتخرج من معهد السينما في دفعتها الثانية، وهي نفس دفعة نجوم كبار، مثل حسين فهمي والمخرج نادر جلال.

وعلق محمد عبدالعزيز "سعادتي مالهاش حدود منذ أن أبلغني أستاذ حسين بمنحي الهرم الذهبي في هذه الدورة، وعلاقتي به علاقة عمر ممتدة من سنة 1960 حتى الآن، قدمنا أعمالا كثيرة مع بعض.

واتخضيت من رد الفعل أمس بالترحيب الكبير الذي قدمه لي الحضور، يمكن أنا لا أستحق كل هذه الحفاوة، وأشكركم جدا"، ليقابل الحضور كلماته في الجلسة بالتصفيق.

وأكد محمد أنه يشعر بحالة من حالات التقدير وأن الرحلة لم تكن هباء "ألف شكر ليكم كلكم".

وتناول اللقاء رحلة محمد عبد العزيز مع السينما الكوميدية التي شكّلت جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية، كاشفًا عن أبرز أسرار هذا الفن وكيفية صياغة الموقف الكوميدي بطريقة تجمع بين الذكاء والبساطة. كما تحدث عن تجربته مع نجوم الكوميديا الكبار، وتطور الحس الكوميدي في السينما المصرية عبر الأجيال، إضافة إلى مناقشة الفروق بين الكوميديا التقليدية والمعاصرة ودور المخرج في الحفاظ على جوهرها الإنساني والفني.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.