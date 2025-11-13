تفاصيل طرح أغاني ألبوم مدحت صالح "إنت وبس"



يستعد المطرب مدحت صالح، لطرح أغاني ألبومه الجديد، وهو بعنوان "إنت وبس"، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.



ويطرح مدحت صالح 5 من أغاني الألبوم، في الخامسة مساء اليوم الخميس.



والأغاني المقرر طرحها، اليوم هي "قلبي دق"، من كلمات وألحان محمد الحلفاوي، وتوزيع أسامة كمال، وأحمد عبد الواحد، "بشوف نفسي فيك" من كلمات مؤمن البطاح، وألحان أحمد محيي، وتوزيع ميكس وماستر أسامة كمال، و"مش وقت كلام"، من كلمات إبراهيم جاد، وألحان محمد الراوي، وتوزيع وفواصل موسيقية أسامة كمال.



وفي رابع أغانيه "ملكتيني"، تعاون مدحت صالح مع الشاعر رامي نور، والملحن محمد حُزيِّن، والموزع أسامة كمال، أما الأغنية الخامسة "لسه حلوة"، من كلمات حسام مصطفى، وألحان مصطفى عمارة، وتوزيع أسامة كمال، ومصطفى عمارة.

وقرر المطرب مدحت صالح، طرح باقي أغاني الألبوم، تباعا خلال الفترة المقبلة، وهي "عمال تحلو أكتر"، و"إنت وبس"، "إيه يا فراق"، "البعد"، "سهرنا سهرنا"،"ولا غلطة فيها"، "خد لك ساتر"، "باختصار".



واحتفل المطرب مدحت صالح، يوم 2 نوفمبر الماضي، بعيد ميلاده