5 إطلالات جريئة تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، مجموعة من الإطلالات الجريئة التي خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

نرمين الفقي

تألقت نرمين الفقي بإطلالة جريئة، حيث اختارت فستانًا أسود شفافًا مطرزًا بالكامل بالخرز اللامع مع ذيل طويل، ونسقت معه قفازات سوداء طويلة، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والجرأة.

داليا البحيري

ظهرت داليا البحيري بإطلالة ساحرة باللون الأحمر، مرتدية فستانًا أنيقًا مطرّزًا بالترتر مكشوف الكتفين.

نجلاء بدر

خطفت نجلاء بدر الأنظار بفستان أنيق باللون الأزرق، مكشوف الساق، ما أضاف إلى إطلالتها لمسة من الجاذبية والأناقة.

ميس حمدان

شهدت السجادة الحمراء ظهورًا غريبًا لـ ميس حمدان، التي ظهرت بقصة شعر قصيرة ونظارة شمس، مرتدية فستانًا أسود جريء أظهر شخصيتها الجريئة والمتمردة على المألوف.

إلهام شاهين

ارتدت إلهام فستانًا أسود شفافًا وقصيرًا، ما جعلها محط أنظار الجميع على السجادة الحمراء.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

