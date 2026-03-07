الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة

سافروا على طائرة عسكرية.. عندما تحدى منتخب العراق الحرب في أولمبياد أثينا

"المباراة المقبلة حياة أو موت".. دونجا يتحدث عن موقف النجمة بالدوري السعودي

أصبح المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الإسباني، قريبا من ظهوره الأول مع فريق "الرديف"، بعد انتهاء أزمته.

حمزة عبد الكريم يحصل على تصريح العمل

ذكر موقع " tribuna" الإسباني، أن حمزة عبد الكريم اضطر للسفر إلى مصر لإنهاء الإجراءات المتعلقة بحصوله على تصريح العمل، لكنه أصبح جاهزا للظهور مع فريق الرديف، ويستعد للظهور الأول مع الفريق.

وكان برشلونة نجح في ضم المصري حمزة عبد الكريم من الأهلي، على سبيل الإعارة بعد مفاوضات صعبة، ويتضمن الاتفاق بند أحقية الشراء مقابل 3 ملايين يورو في الصيف المقبل.

وتدرب حمزة عبد الكريم، أمس الجمعة، في مركز خوان جامبر الرياضي، ويمكن أن يشارك اللاعب مع فريق الشباب.

اقرأ أيضًا:

لاعب سندرلاند الإنجليزي يقود زملاءه في الصلاة خلال رمضان (فيديو)

"أتعلم من الموقف".. محمد شحاتة يعتذر لجماهير الزمالك



