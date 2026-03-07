مباريات الأمس
الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة

كتب : هند عواد

12:45 م 07/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (2)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم يصل إلى برشلونة (1)
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم يمدد عقده مع الأهلي قبل السفر إلى برشلونة
  • عرض 10 صورة
    حمزة عبد الكريم (3)

أصبح المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الإسباني، قريبا من ظهوره الأول مع فريق "الرديف"، بعد انتهاء أزمته.

حمزة عبد الكريم يحصل على تصريح العمل

ذكر موقع " tribuna" الإسباني، أن حمزة عبد الكريم اضطر للسفر إلى مصر لإنهاء الإجراءات المتعلقة بحصوله على تصريح العمل، لكنه أصبح جاهزا للظهور مع فريق الرديف، ويستعد للظهور الأول مع الفريق.

وكان برشلونة نجح في ضم المصري حمزة عبد الكريم من الأهلي، على سبيل الإعارة بعد مفاوضات صعبة، ويتضمن الاتفاق بند أحقية الشراء مقابل 3 ملايين يورو في الصيف المقبل.

وتدرب حمزة عبد الكريم، أمس الجمعة، في مركز خوان جامبر الرياضي، ويمكن أن يشارك اللاعب مع فريق الشباب.

حمزة عبد الكريم برشلونة الأهلي

