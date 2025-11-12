إعلان

بفستان بالأسود والأحمر.. جومانا مراد تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

كتب : نوران أسامة

09:17 م 12/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جومانا مراد (2)
  • عرض 4 صورة
    جومانا مراد (4)
  • عرض 4 صورة
    جومانا مراد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار بإطلالتها الأنيقة على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

وتألقت "جومانا" بفستان طويل باللونين الأسود والأحمر بتصميم مميز، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة مع مكياج ناعم.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح من بينهم ليلى علوي، وسلمى أبو ضيف وإلهام شاهين وبوسي شلبي، ونرمين الفقي، وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا:

بفستان مطرز باللؤلؤ والكريستال.. سلمى أبو ضيف تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تشبه العروسة.. ليلى علوي تتألق بفستان أبيض فاخر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

جومانا مراد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي نجوم الفن إطلالة جومانا مراد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت