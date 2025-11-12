محمد عبدالعزيز بعد تكريمه من "القاهرة السينمائي": أنا في منتهى السعادة..

ظهرت الفنانة ميس حمدان بإطلالة جريئة وغريبة على "السجادة الحمراء" في اليوم الأول من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وشهدت السجادة الحمراء ظهور غريب لـ ميس حمدان، التي ظهرت بقصة شعر قصيرة وتضع "نظارة شمس"، مرتدية فستان أسود جريء.

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 46، يُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، والذي يعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

