أول تعليق من عريس مي عز الدين بعد زواجهما
كتب : سهيلة أسامة
نشر أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، صورة تجمعهما من عقد القران عبر حسابه على "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.
وعلق أحمد تيمور على الصورة قائلاً: "11/11 يوم من عمري".
وكانت مي عز الدين أعلنت أمس الثلاثاء عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".
