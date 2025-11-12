أول تعليق من عريس مي عز الدين بعد زواجهما

قبل انطلاقه.. 20 صورة لثنائيات خطفت الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

نشر أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، صورة تجمعهما من عقد القران عبر حسابه على "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

وعلق أحمد تيمور على الصورة قائلاً: "11/11 يوم من عمري".

وكانت مي عز الدين أعلنت أمس الثلاثاء عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

