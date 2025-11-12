إعلان

أول تعليق من عريس مي عز الدين بعد زواجهما

كتب : سهيلة أسامة

04:42 م 12/11/2025
    عقد قران مي عز الدين[1]
    عقد قران الفنانة مي عز الدين (2)
    مي عز الدين

نشر أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، صورة تجمعهما من عقد القران عبر حسابه على "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

وعلق أحمد تيمور على الصورة قائلاً: "11/11 يوم من عمري".

وكانت مي عز الدين أعلنت أمس الثلاثاء عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

مي عز الدين عريس مي عز الدين أحمد تيمور

