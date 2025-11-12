إعلان

10 صور جمعت عريس مي عز الدين بالفنانة هيدي كرم.. والجمهور يعلق

كتب : سهيلة أسامة

03:10 م 12/11/2025
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع "تيك توك"، مقاطع فيديو تُظهر الفنانة هيدي كرم برفقة أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين

وظهر الثنائي عدة مرات في بث مباشر ومناسبات مختلفة، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ألف مبروك يا مي"، "هيدي وأحمد تيمور أصدقاء"، "هو مدرب لياقة والصور عادية" وغيرها من التعليقات

يُذكر أن الفنانة مي عز الدين قد أعلنت أمس الثلاثاء عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

هيدي كرم مي عز الدين أحمد تيمور

