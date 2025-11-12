10 صور جمعت عريس مي عز الدين بالفنانة هيدي كرم.. والجمهور يعلق

أول تعليق من عريس مي عز الدين بعد زواجهما

أحمد تيمور يرد على تهنئة تامر حسني بعد عقد قرانه على مي عز الدين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع "تيك توك"، مقاطع فيديو تُظهر الفنانة هيدي كرم برفقة أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين

وظهر الثنائي عدة مرات في بث مباشر ومناسبات مختلفة، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ألف مبروك يا مي"، "هيدي وأحمد تيمور أصدقاء"، "هو مدرب لياقة والصور عادية" وغيرها من التعليقات

يُذكر أن الفنانة مي عز الدين قد أعلنت أمس الثلاثاء عقد قرانها رسميًا عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلّقت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق، ودعواتكم لنا الصادقة بالخير".

اقرأ أيضًا:

مي عز الدين الأحدث.. قصص زواج مدربي اللياقة البدنية ونجمات الفن





18 صورة .. هنادي مهنا تستعرض جمالها في الجونة السينمائي



