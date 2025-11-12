منال عبداللطيف تثير الجدل بخلع الحجاب بعد 12 عامًا (صور)

شرط وحيد أتمت به مي عز الدين زواجها.. ما هو؟

فاجأت الفنانة المعتزلة منال عبد اللطيف جمهورها بخلعها الحجاب بعد 12 عامًا من ارتدائه.

وقالت منال خلال لقاء سابق في برنامج "قعدة ستات" تقديم الإعلامية مروة صبري، إنها كانت تفكر في خلع الحجاب منذ فترة، وقالت: "فكرة خلع الحجاب بتراودني، لأن أوقات بتوحشني منال المنطلقة، في فرح بنتي الكبيرة كنت بفكر أقلع الحجاب لأن الطرحة بتضايقني، وأنا بقالي ١٢ سنة محجبة، مش بحب حد يتدخل في المناطق الشخصية اللي تخصني، ولكن بحترم كل الآراء".

يُذكر أن آخر مشاركات منال عبد اللطيف كانت بمسلسل "كيد النسا 2" عام 2012، بطولة الفنانة فيفي عبده، نبيلة عبيد، أحمد بدير، ميمي جمال، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج أحمد البدري.

اقرأ أيضًا:

مي عز الدين الأحدث.. قصص زواج مدربي اللياقة البدنية ونجمات الفن





18 صورة .. هنادي مهنا تستعرض جمالها في الجونة السينمائي







مي عز الدين الأحدث.. قصص زواج مدربي اللياقة البدنية ونجمات الفن





18 صورة .. هنادي مهنا تستعرض جمالها في الجونة السينمائي



