محمد محمود عبد العزيز يحيي الذكرى التاسعة لرحيل والده

أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز الذكرى السنوية التاسعة لوفاة والده الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم.

وكتب "محمد" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "غدًا إن شاء الله الذكرى التاسعة، مش معنى إن أنا السنة دي مسافر عشان الولادة إني ماعدّيش على حضرتك قبل السفر… واحشني وبتوحشني، وهتفضل واحشني لحد ما ربنا يجمعنا على خير إن شاء الله، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنّا".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع منشوره، وعلّقوا بكلمات مؤثرة، إذ كتب شريف رمزي: "الله يرحمه ويجمعنا بيه في الجنة"، وقالت منى فاروق: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب، وحشنا كلنا"، بينما أضافت إيمان العاصي: "الله يرحمه ويسكنه الجنة، وافتكره دايمًا بالدعاء".

يُذكر أن الفنان محمد محمود عبد العزيز يشارك حاليًا في بطولة الموسم الثاني من مسلسل "وتر حساس"، إلى جانب عدد من نجوم الفن، من بينهم: غادة عادل، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، كمال أبو رية، ورانيا منصور.

اقرأ أيضًا:

مي عز الدين الأحدث.. قصص زواج مدربي اللياقة البدنية ونجمات الفن

18 صورة .. هنادي مهنا تستعرض جمالها في الجونة السينمائي