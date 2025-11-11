20 صورة..من هو أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين؟

"أحلى خبر".. تعليقات نجوم الفن على زواج مي عز الدين

أعلنت الفنانة مي عز الدين زواجها رسميا على شاب من خارج الوسط الفني وذلك عبر حسابها على انستجرام.

عقدت الفنانة مي عز الدين، قرانها على الدكتور أحمد تيمور خليل ، وخلال السطور التالية، معلومات عن زوجها.

طبيب صيدلي.

تيمور بعيد تماما عن الوسط الفني.



يتابعه 120 ألف متابع على انستجرام.

يهوى السفر وزار عددًا كبيرًا من دول العالم.

عاشق للرياضة والأكل الصحي.

ونشرت مي صور لهما من كواليس عقد القران عبر حسابها على انستجرام، في حفل اقتصر على حضور الأهل والنقربين من العروسين، وكتبت مي: " الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".



وانهالت على مى تهنئات جمهورها ومحبيها متمنين لها السعادة في خطوتها الجديدة وعلقوا: "ألف مبروك ربنا يسعدكم، مليون مبروك ربنا يسعد قلبك يارب، ياعمري الف الف مبرووك يا برنسيسة قلبي فرحتلك من جوا قلبي والله يارب يعوض قلبك ويسعدك ويجبر بخاطرك احلى عروسة بالدنيا".

