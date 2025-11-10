بكلمات مؤثرة.. أحمد سعد ينعى الراحل إسماعيل الليثي

حرص المطرب أحمد سعد على نعي المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، والذي توفي مساء اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ36 عامًا.

وكتب سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ، البقاء لله والعزة والعظمة لله وحده لا شريك له - اللهم منك كل شيء ولك كل شيء - فقبل عبدك إسماعيل الليثي في أحبابك ، وأحباب نبيك وأحباب أحبابك- ومتعه بالنظر الي وجهك الكريم".

تدهورت الحالة الصحية للمطرب الشعبي، إسماعيل الليثي، بعد تعرضه للحادث ، بعد عودته وفرقته الموسيقية من حفل بالمنيا.

وخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للغسيل الكلوي، تحت رعاية طبية بالرعاية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي، بعد حادث السير الذي تعرض له الخميس الماضي، ليرحل عن عالمنا مساء اليوم الإثنين.

