ماجدة خير الله تنتقد أحمد سعد بسبب "الشال" الفلسطيني.. والمطرب يهاجمها

أول رد من آن الرفاعي بعد إعلان طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز

شقيق إسماعيل الليثي ينهار من البكاء على الهواء: مالناش حد وهو كبيرنا

وجهت الكاتبة ماجدة خير الله انتقادات حادة لـ المطرب أحمد سعد، عقب ظهوره في حفله الأخير بألمانيا وهو يرتدي الشال الفلسطيني ويضعه أعلى علم مصر.

وكتبت ماجدة خير الله، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ليه بعض الفنانين بياخدهم الحماس فيهرتلوا بكلام مش مناسب ومسيء؟، وبديهي أن علم بلادك لازم يكون فوق أي علم آخر، ومفيش عربي أو أفريقي أو من أي جنسية على الأرض ممكن يرفع علم مصر حتى لو بيعشقها فوق علم بلاده".

وأضافت: "لماذا ترفع أنت علم دولة أخرى وتميزه عن علم مصر؟ هل ينفع واحد أهلاوي يرفع علم الزمالك؟ كان الأهلاوية قطعوه، والعكس صحيح، فلماذا يهون عليك علم بلادك؟".

ومن جانبه رد الفنان أحمد سعد على تصريحات الناقدة الفنية ماجدة خير الله، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": فيه واحدة ناقدة، بتشبه مصر وفلسطين بالأهلي والزمالك، تعالي افهمك: مثال، لو أمك بخير وربنا ناعم عليها من فضله، ولقيت أم مرمية في الشارع بتنزف ومش لاقيه مكان تنام فيه، فاتفضليها عن أمك وساعتها أمك هتكون فخورة بيكي لازم ندي أمل للناس".

وأضافت: "مصر شقيت عشان تحقق السلام لهم، ولحد دلوقتي بعضهم نايم في الشارع، ومفيش في إيدينا حاجة غير إننا نشد من أزرهم".

وعبّر الفنان أحمد سعد عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني خلال حفله الغنائي الأخير في ألمانيا، بعدما رفع علم فلسطين إلى جانب علم مصر .

ونشر سعد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ودون عليه: "مصر علمتني أحط علم فلسطين فوق العلم بتاعي.. دي مش لفتة، دي حاجة جوانا، في دمنا، تربينا عليها."

اقرأ أيضا..

حمادة هلال ينعى إسماعيل الليثي: "ربنا يجمعك مع ابنك حبيبك"

الصفحة الرسمية للفنان إسماعيل الليثي تعلن وفاته وتنعاه بهذه الكلمات