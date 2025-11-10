بدرية طلبة تنعى إسماعيل الليثي: يا رب يصبر أهله

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل في غيبوبة حتى فارق الحياة اليوم الاثنين 10 نوفمبر.

ونعت الفنانة بدرية طلبة، المطرب إسماعيل الليثي، ونشرت صورة أرشيفية له عبر حسابه على انستجرام، وكتبت: "ادعوله بالرحمة والمغفرة، يارب يصبر أهله".

أعلنت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، خبر وفاته.

وكتب المسؤول عن الصفحة: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

