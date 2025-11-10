إعلان

بدرية طلبة تنعى إسماعيل الليثي: يا رب يصبر أهله

كتب : مروان الطيب

06:18 م 10/11/2025

بدرية طلبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل في غيبوبة حتى فارق الحياة اليوم الاثنين 10 نوفمبر.

ونعت الفنانة بدرية طلبة، المطرب إسماعيل الليثي، ونشرت صورة أرشيفية له عبر حسابه على انستجرام، وكتبت: "ادعوله بالرحمة والمغفرة، يارب يصبر أهله".

أعلنت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، خبر وفاته.

وكتب المسؤول عن الصفحة: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله".

بدرية

اقرأ أيضا:

خاص| تطورات الحالة الصحية للنجم محمد صبحي

بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"

بدرية طلبة بدرية طلبة تنعى إسماعيل الليثي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)