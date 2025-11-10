حمادة هلال ينعى إسماعيل الليثي: "ربنا يجمعك مع ابنك حبيبك"



حرص المطرب حمادة هلال على نعي المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، والذي توفي منذ قليل، عن عمر يناهز ٣٦ عاما.



وكتب حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": " الله يرحمك يا اسماعيل الله يجمعك مع ابنك حبيبك ويجعلك مع الأبرار يا طيب يا محترم".



ورحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عمر يناهز ٣٦ عاما، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث سيارة



وتدهورت الحالة الصحية للمطرب الشعبي، بعد تعرضه للحادث ، بعد عودته وفرقته الموسيقية من حفل بالمنيا

وخضع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، للغسيل الكلوي، تحت رعاية طبية بالرعاية المركزة في مستشفى ملوي التخصصي، بعد حادث السير الذي تعرض له الخميس الماضي.