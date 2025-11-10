إعلان

أطلق عليه اسم "محمود".. محمد محمود عبدالعزيز يرزق بمولوده الثاني

كتب : منال الجيوشي

04:20 م 10/11/2025
كتبت- منال الجيوشي

رزق الفنان محمد محمود عبدالعزيز، بمولوده الثاني وأطلق عليه اسم "محمود"

وكتب محمد محمود عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بفضل الله ورحمته رزقنا محمودا، اللهم لك الحمد والشكر"

وتابع: "شكرأ لكل اللي أخد من وقته ودعالنا وآسفين لو مش عارفين نرد على كل الرسايل والاتصالات، شكراً لحبكم ومساندتكم وسؤالكم علينا"

وكان الفنان محمد محمود عبدالعزيز قد كشف أمس عن وضع زوجته تحت الملاحظة بعد ولادتها، وكتب: "قدر ولطف.. مراتي في العناية المركزة بعد ولادة صعبة ثم نزيف داخلي ثم عملية وتدخل جراحي.. اللهم لك الحمد والشكر على كل حال.. دعواتكم".

