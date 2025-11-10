جوري بكر تدخل تريند جوجل لهذا السبب

تصدرت الفنانة جوري بكر، قوائم تريند موقع البحث جوجل، وذلك بعد ظهورها في عزاء والد النجم محمد رمضان، والذي أقيم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد أمس الأحد.

وحرصت جوري بكر، على تقديم واجب العزاء للنجم محمد رمضان، في أول ظهور لها بعد إصابتها في يدها.

وكانت جوري بكر، قد كشفت عن تعرضها لإصابة في اليد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "الحمدلله دائما وأبدا، يمكن الوجع لحظة، بس لطف ربنا دايما تعرضت لجرح واضطريت أتخيط 4 غرز، والحمدلله عدت على خير".

وأضافت: "راضية بقضاء الله وقدره، وشاكرة لكل الناس الجميلة اللي سألوا واطمنوا عليا محبتكم دواء، وكل تعب بيعدي، وانا الحمدلله أقوى من قبل".

وتشارك الفنانة جوري بكر، مع النجم ياسر جلال، في بطولة مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.