كشفت النائبة صبورة السيد والدة محمد سامي تكشف تفاصيل الحادث الذي تعرّض له حفيدها ابن الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي.

وقالت "صبورة السيد"، في لقائها ببرنامج "ET بالعربي": " الحمد لله قدر ولطف حفيدي تماثل للشفاء ونحمد ربنا، وهو عمره 6 شهور دخل العناية عشان وقع وحصل إصابة شرخ في الجمجمة وتجمع دموي، ودي وحاجة بالنسبة لسنه كان لازم يحصل رعاية وطمأنينة على حالته الصحية والحمد لله طلع بالسلامة".

انضمت الفنانة ريم سامي لأبطال مسلسل "علي كلاي"، بطولة أحمد العوضي، وعدد كبير من النجوم.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا..

بعد انفصالهما.. 20 صورة جمعت هنادي مهنا بزوجها أحمد خالد صالح

حريق في استوديو خالد يوسف.. ونقابة السينمائيين توضح التفاصيل