حدث بالفن| عزاء والد محمد رمضان وتطورات الحالة الصحية لإسماعيل الليثي وحريق في استديو خالد يوسف

كتب : مصراوي

12:11 ص 10/11/2025
إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ عزاء والد محمد رمضان في مسجد الشرطة بحضور علاء وجمال مبارك ونجوم الفن، رامز جلال يحتفل بتتويج الأهلي بالسوبر المصري، انفصال هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح، تطورات الوضع الصحي لـ إسماعيل الليثي، بعد شائعة انفصالهما 15 صورة رومانسية تجمع كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

ياسر جلال إسماعيل الليثي كريم محمود عبدالعزيز عزاء والد محمد رمضان آن الرفاعي هنادي مهنا أحمد خالد صالح

