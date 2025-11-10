إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ عزاء والد محمد رمضان في مسجد الشرطة بحضور علاء وجمال مبارك ونجوم الفن، رامز جلال يحتفل بتتويج الأهلي بالسوبر المصري، انفصال هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح، تطورات الوضع الصحي لـ إسماعيل الليثي، بعد شائعة انفصالهما 15 صورة رومانسية تجمع كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: