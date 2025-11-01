إعلان

عمرو أديب يقدم تغطية خاصة على الهواء لحفل إفتتاح المتحف المصري

كتب : مروان الطيب

05:32 م 01/11/2025

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


يُقدم برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، اليوم بداية من الساعة السادسة مساءً، تغطية خاصة مُباشرة ومُمتدة على الهواء لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، إذ يُقدم البرنامج تفاصيل وكواليس ولقاءات حصرية عبر بث مُمتد، وينفرد عمرو أديب بعدد من اللقاءات والتحليلات من خلال نُخبة من كبار الخبراء والمُتخصصين.


يُعرض برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" على " MBCمصر" من الجمعة إلي الإثنين، وتُعرض هذه التغطية الخاصة يوم السبت 1 نوفمبر 2025 بداية من الساعة 6:00 مساءً.

الحكاية مع عمرو أديب تغطية خاصة إفتتاح المتحف المصري حفل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة