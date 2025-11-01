عمرو أديب يقدم تغطية خاصة على الهواء لحفل إفتتاح المتحف المصري



يُقدم برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، اليوم بداية من الساعة السادسة مساءً، تغطية خاصة مُباشرة ومُمتدة على الهواء لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، إذ يُقدم البرنامج تفاصيل وكواليس ولقاءات حصرية عبر بث مُمتد، وينفرد عمرو أديب بعدد من اللقاءات والتحليلات من خلال نُخبة من كبار الخبراء والمُتخصصين.





يُعرض برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" على " MBCمصر" من الجمعة إلي الإثنين، وتُعرض هذه التغطية الخاصة يوم السبت 1 نوفمبر 2025 بداية من الساعة 6:00 مساءً.