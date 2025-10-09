بـ الحجاب..فيكتوريا جاستيس في أبو ظبي

"خست واحلوت بعد الطلاق"..شيماء سيف تتألق من أحدث جلسة تصوير لمجلة "فوج"

نشرت المغنية والممثلة الأمريكية، فيكتوريا جاستيس صور من زيارتها لأبو ظبي عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

وحرصت فيكتوريا على زيارة عدد من المعالم السياحية هناك، إلى جانب حضورها إحدى مباريات كرة السلة، والتقطت العديد من الصور التذكارية هناك.

وظهرت بإحدى الصور وهي داخل أحد المساجد، وحرصت على احترام التعاليم الدينية الإسلامية وارتدت الحجاب.

وكتبت فيكتوريا على الصور: "رحلتي إلى أبو ظبي كانت أحلى من ما تخيلت، ذكريات سأقدرها باقية حياتي".

فيكتوريا داون جاستيس هي مغنية وممثلة أمريكية ولدت في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، قامت بأدوار فنية عديدة ومن أهم أعمالها هي مسلسل زوي 101 حيث لعبت دور لولا مارتينيز, وكانت تعمل كممثلة في نيكلوديون.

اقرأ أيضا:

"التهاب في الشعب الهوائية".. منى فاروق تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية

رشيد مشهراوي لـ"مصراوي": سعيد باتفاق إيقاف إطلاق النار لوقف المجزرة في غزة