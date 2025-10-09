إعلان

نهى صالح تتعرض لوعكة صحية وتنقل إلى المستشفى (صور)

كتب : نوران أسامة

01:27 م 09/10/2025
تعرضت الفنانة نهى صالح لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت نهى عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة لها من داخل المستشفى، وعلّقت: "اللهم رد لجسدي عافيته".

وكانت الفنانة نهى صالح قد احتفلت مؤخرًا بزفافها على رجل أعمال، في حفل عائلي بسيط حضره عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين.

وشاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، الذي عُرض على قنوات المتحدة، وشارك في بطولته إلى جانب النجم محمد هنيدي كل من محمود حافظ، سماء إبراهيم، صبري فواز، ووليد فواز، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

جدير بالذكر أن الفنانة نهى صالح شاركت في بطولة عدد من الأعمال التليفزيونية البارزة، من بينها: رمضان كريم، الباطنية، شارع عبدالعزيز، وضع أمني، ووش تاني.

