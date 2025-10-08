"بوكيه ورد وطائرة".. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري والجمهور يعلق (صور)

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها أمام طائرة.

ونشرت ياسمين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية إطلالة كاجوال وبيدها بوكيه ورد، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال، أيقونة رقة وجمال، طول عمرك زي القمر، الورد للورد".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X" والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.