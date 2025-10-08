"أنيقة".. أحدث ظهور لـ نادية الجندي والجمهور: "الكاريزما والقبول" (صور)

شاركت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث إطلالة لها.

ونشرت نادية، الصور التي ظهرت فيها مرتدية ملابس أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أنيقة وجميلة، الكاريزما والقبول وحب الناس، لن تتكرر نجمة الجماهير، قمة الأناقة والجمال".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.