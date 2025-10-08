إعلان

ميرنا جميل وأحمد داوود ينتهيان من تصوير فيلم "الكراش"

كتب : سهيلة أسامة

11:33 ص 08/10/2025

ميرنا جميل وأحمد داود من كواليس فيلم الكراش

انتهى صُنّاع فيلم "الكراش" من تصوير مشاهد العمل، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد داوود والفنانة ميرنا جميل.

ونشرت ميرنا جميل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة من كواليس التصوير جمعتها بالفنان أحمد داوود، وعلّقت عليها قائلة: "فركش فيلم الكراش".

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داوود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

يُذكر أن ميرنا جميل تشارك أيضًا في الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ميرنا جميل وأحمد داود من كواليس فيلم الكراش

