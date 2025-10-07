إعلان

حمادة هلال يكشف السبب الحقيقي وراء ابتعاده عن السينما: "بحاسب نفسي كل يوم"

كتب : معتز عباس

07:14 م 07/10/2025

حمادة هلال

كشف الفنان حمادة هلال، عن أسباب ابتعاده عن السينما في السنوات الأخيرة، وتركيزه على الدراما التلفزيونية.

وقال هلال، في حديثه خلال بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، وشيفت): "أنا مقل طبعا في السينما، ودي حاجة بحاسب نفسي عليها كل يوم، بس بخاف أعمل فيلم مش حاسس إني جواه أو مش طالع مني".

وأضاف: "نفسي أعمل فيلم دمه خفيف، بس يكون فيه موضوع حلو وشكله كويس زي (عيال حبيبة) أو (أمن دولت).. فيلم يعيش مع الناس ويفضل في الذاكرة".

وعن تقييمه لتجربة "المداح"، أوضح: "اتعبنا واجتهدنا في المسلسل، وعندي فريق محترم جدا، المخرج أحمد سمير فرج، وأمين جمال، وشريف يسري، وصادق الصباح.. كلهم شركاء في نجاح العمل".

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال السينمائية كان فيلم "شنطة حمزة" عام 2017، بطولة نور، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومن إخراج أكرم فاروق.

