حمادة هلال: "أحاسب نفسي يوميا بسبب السينما"

كتب - معتز عباس:

كشف النجم حمادة هلال عن أسباب انخفاض أعماله السينمائية، والاهتمام والتركيز على المسلسلات الدرامية فقط.

وقال حمادة هلال، عن والدته ببالغ الحُب، في بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إنه يلوم نفسه يوميًا بسبب عدم تقديم أعمال سينمائية الفترة الماضية، مضيفًا: "أنا مقل طبعا في السينما ودي حاجة بحاسب نفسي عليها كل يوم، بس أنا خايف كل ما يجي فيلم ملقيش نفسي فيه وبرضة مش جايب نفسي فيه".

وأضاف: "أنا نفسي أعمل فيلم دمة خفيف بس يبقى في موضوع حلو وشكله حلو زي فيلم (عيال حبيبة) وفيلم (أمن دولت) يبقى فيه فيلم حلو ويعيش للواحد".

وعن تقيمه مسلسل المداح، تحدث، قائلًا: "بالنسبالي قولت نتعب ونجتهد في مسلسل المداح، أنا عندي مخرج أحمد سمير فرج، أمين جمال وشريف يسري، وصادق الصباح كل دول شركاء في نجاح المداح".

وكانت أخر أعمال حمادة هلال السينمائية تقديم فيلم "شنطة حمزة" في عام 2017، بطولة نور، أحمد فتحي، محمد ثروت، من إخراج أكرم فاروق.

