الرسم والطبخ والخيل.. 20 صورة تكشف هوايات نجوم الفن بعيدًا عن الكاميرا

لكل فنان جانب خاص في حياته بعيدًا عن الكاميرا وعدسات التصوير، يعبر من خلاله عن هواياته.

ويحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة أثناء ممارسة هواياتهم المفضلة، سواء كانت رياضية، أو فن، أو في الفروسية، والطهي.

وفي هذا التقرير، يعرض لكم مصراوي 20 صورة تكشف عن هوايات نجوم الفن بعيدًا عن أجواء التمثيل والأضواء، ومن بينهم عائشة بن أحمد وميرنا جميل إذ اجتمعتا على حب الرسم، وأحمد السقا وعصام السقا يشاركان جمهورهما دائمًا لحظاتهما في ركوب الخيل، بينما تميل مي عز الدين إلى الزراعة والعناية بالنباتات، وتكشف سيرين عبد النور عن موهبتها في فن الطهي.

ويواصل نجوم الفن مشاركة جمهورهم هذه اللحظات الخاصة بعيدًا عن الأضواء والكاميرات.

