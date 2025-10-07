إعلان

ياسمين صبري ومي عمر.. 20 صورة لنجوم الفن داخل طائرات خاصة

كتب : سهيلة أسامة

03:54 م 07/10/2025
    أحمد سعد (1)
    أحمد سعد
    محمد رمضان (1)
    أحمد سعد (3)
    أحمد سعد (2)
    محمد رمضان (3)
    محمد سامي (4)
    محمد سامي وزوجته مي عمر 1
    محمد سامي (5)
    محمد سامي وزوجته مي عمر داخل طائرة هيلكوبتر
    مي عمر 2
    مي عمر
    ميرنا جميل (1)
    ميرنا جميل (2)
    ياسمين صبري داخل طائرة (1)
    محمد سامي وزوجته مي عمر داخل طائرة هيلكوبتر (2)
    ياسمين صبري داخل طائرة (3)
    ياسمين صبري داخل طائرة
    محمد رمضان (2)
    ياسمين صبري داخل طائرة (4)

يحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة أثناء السفر، إذ يوثقونها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الطائرة، سواء خلال الرحلات الخاصة أو أثناء توجههم لحضور فعاليات مهرجانات أو حفلات غنائية.

ومن بين هؤلاء النجوم الذين خطفوا الأنظار بصورهم داخل طائرات خاصة: المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، ياسمين صبري، محمد رمضان، ميرنا جميل، وأحمد سعد، وغيرهم من المشاهير الذين جمعوا بين الفخامة والبساطة.

ويعرض لكم مصراوي في هذا التقرير 20 صورة لنجوم الفن داخل طائراتهم الخاصة.

