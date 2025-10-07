ياسمين صبري ومي عمر.. 20 صورة لنجوم الفن داخل طائرات خاصة

الرسم والطبخ والخيل.. 20 صورة تكشف هوايات نجوم الفن بعيدًا عن الكاميرا

يحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة أثناء السفر، إذ يوثقونها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الطائرة، سواء خلال الرحلات الخاصة أو أثناء توجههم لحضور فعاليات مهرجانات أو حفلات غنائية.

ومن بين هؤلاء النجوم الذين خطفوا الأنظار بصورهم داخل طائرات خاصة: المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، ياسمين صبري، محمد رمضان، ميرنا جميل، وأحمد سعد، وغيرهم من المشاهير الذين جمعوا بين الفخامة والبساطة.

ويعرض لكم مصراوي في هذا التقرير 20 صورة لنجوم الفن داخل طائراتهم الخاصة.

