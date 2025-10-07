مي فاروق تستعد لطرح آخر أغاني ألبومها "تاريخي"

تستعد المطربة مي فاروق، لطرح آخر أغاني ألبومها "تاريخي"، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

أغنية "تاريخي" هي الأغنية التاسعة والأخيرة التي تطرحها مي فاروق، من الألبوم الذي حمل اسمها، وهي من كلمات نادر عبدالله، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف.

وضم ألبوم مي، الذي بدأت طرح أغانيه في فبراير 2025، 9 أغاني وهي "باركوا"، و "سلطانة"، و "ميزني"، و"كان نفسي أقابله"، و "اللي شافنا"، و"بنات العقل"، و "ضحكت فجأة"، و"تاريخي"، و"أنا اللي مشيت".

وتعاونت مي فاروق، في ألبومها مع الشعراء تامر حسين، ونادر عبد الله، و عبد الرحمن محمد، ومن الملحنين عزيز الشافعي، و مدين، وتامرعاشور، والملحن الراحل محمد النادي.

وتولى توزيع الأغاني موسيقيا، أحمد عبد السلام، توما، أحمد إبراهيم، نادر حمدي، هاني يعقوب، يحيى يوسف.

وتستعد مي فاروق، للاحتفال بطرح الألبوم، بالتعاون مع شركة مزيكا، في مؤتمر صحفي، وحفل خاص يقام مساء غدا الأربعاء، في أحد فنادق التجمع الخامس.