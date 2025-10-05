بالصور- رومانسية رانيا يوسف مع وزوجها أمام الكاميرات في أحدث ظهور

"لايقين على بعض".. منى زكي وأحمد حلمي يخطفان الأنظار في جلسة تصوير جديدة

حضرت الفنانة رانيا يوسف العرض الخاص لفيلم هيبتا2، بصحبة زوجها المخرج أحمد جمال في أحدث ظهور لهما بعد إعلانها خبر زواجهما.

وتميز ظهورهما بحالة من الرومانسية، إذ حرصا على التقاط الصور التذكارية وظهر العريس ممسكا بيدها باهتمام كبير أمام الكاميرات

وارتدت رانيا توب باللون الموف وجينز بسيط ونسقتها مع حقيبة بنفس لون التوب، مما زاد إطلالتها بساطة وأناقة.

وأعلنت رانيا خبر زواجها من المخرج الشاب في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد الاسبوع الماضي، وسط تفاعل كبير من جمهورها.

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل لينك على قنوات المتحدة خلال أيام من بطولتها بجانب عدد من النجوم من بينهم سيد رجب وميمي جمال وفرح الزاهد ومحمود ياسين جونيور وغادة طلعت وكريم العمري إخراج محمد حماقي.