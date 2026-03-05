أجرى المهندس خالد العمري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب وشمال سيناء، جولة تفقدية موسعة بمحطة رافع مسلّة بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، لمراجعة مستجدات أعمال الإحلال والتجديد والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية بالموقع.

واستمع رئيس الشركة إلى شرحٍ تفصيلي حول مراحل العمل ونسب الإنجاز المحققة.

تسريع وتيرة العمل

ووجه بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة الأداء لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال.

المتابعة الميدانية للمشروعات

وأكد على ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الجهات الفنية والإشرافية، بما يضمن تنفيذ المشروع وفقا لأعلى معايير الكفاءة والجودة الفنية، إضافة إلى تواصل المتابعة الميدانية الدقيقة لمشروعات التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع المياه، لضمان تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

تعزيز استدامة الخدمة

وأشار "العمرى"، إلى أن أعمال تطوير الرافع تمثل ركيزة أساسية في تعزيز استدامة الخدمة وتحسين كفاءة التشغيل، مشددًا على أن المرحلة الحالية تُعد خطوة حاسمة تمهيدًا للاستلام الابتدائي، بما يسهم في تأمين ضخ المياه بصورة منتظمة ومستقرة، وتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واعتمادية عالية.