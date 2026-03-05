تحطم طائرة F-15 أمريكية في غرب إيران وإنقاذ طاقمها بعملية إسرائيلية



كشفت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، عن تحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-15 في منطقة غرب إيران، في تطور دراماتيكي يأتي وسط تصعيد عسكري واسع في المنطقة.

ووفقا للتقارير، تمكن أفراد طاقم الطائرة من قذف أنفسهم بنجاح قبل الاصطدام بالأرض، وبقيوا في منطقة معادية تشكل تحديا عملياتيا معقدا.

على الفور، انطلقت عملية إنقاذ جريئة واستثنائية نفذتها قوة مشتركة من الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، حيث سمح التعاون الوثيق بينهما بإنقاذ الطاقم بسرعة وإيصالهم إلى بر الأمان من عمق الأراضي الإيرانية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن القوة الإسرائيلية المشاركة في العملية قد تكون وحدة الإنقاذ الخاصة 669 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، والمتخصصة في عمليات من هذا النوع، رغم أن هذه المعلومات لم تؤكد رسمياً بعد من جهات أمنية.

يأتي هذا التطور بعد ليلة شهدت تصعيداً غير مسبوق، حيث دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل إثر إطلاق وابل كثيف من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من الأراضي الإيرانية باتجاه مراكز سكانية إسرائيلية.

وأفاد سكان في وسط البلاد عن سماع دوي انفجارات قوية هزت المنازل نتيجة نشاط أنظمة الدفاع الجوي، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية، وفقا لروسيا اليوم.