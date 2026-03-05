إعلان

بعد اعتماد القيمة العادلة.. الحكومة تقترب من طرح بنك القاهرة في البورصة

كتب : أحمد الجندي

10:41 ص 05/03/2026

الحكومة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

وتم خلال الاجتماع استعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وكذا ممثل البنك المركزي، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المُفوض بالرأي من قِبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.

وراجعت اللجنةُ الأسسَ التي أُعِدَّت على أساسها دراسةُ القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك تمهيدًا لطرح حصةٍ من أسهم البنك في البورصة المصرية.

وعقب مناقشات مستفيضة أجرتها اللجنة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.

الحكومة 2
اقرأ أيضًا:

وزير الري يوجِّه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الآبار الجوفية المخالفة

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل

المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء من منزلي إلى تجاري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكومة بنك الثقاهرة البورصة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركيا: الحدود مع إيران هادئة رغم استمرار الصراع
شئون عربية و دولية

تركيا: الحدود مع إيران هادئة رغم استمرار الصراع
استبعاد أمريكا وسانتياجو.. هل يتم نقل مباراة مصر وإسبانيا إلى أوروبا؟
رياضة محلية

استبعاد أمريكا وسانتياجو.. هل يتم نقل مباراة مصر وإسبانيا إلى أوروبا؟
ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
اقتصاد

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)
دراما و تليفزيون

عمرو سعد يكشف مفاجأة عن حلقات مسلسل "إفراج" (فيديو)
سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر بمنتصف تعاملات
أخبار البنوك

سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر بمنتصف تعاملات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان