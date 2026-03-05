أستراليا تنشر فرق استجابة للأزمات لمساعدة المواطنين العالقين

أ ب

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس، إن أستراليا تنشر 6 فرق للاستجابة للأزمات، كما أرسلت بالفعل أصولاً عسكرية لم يتم تحديدها بالقرب من مناطق النزاع في الشرق الأوسط للمساعدة في إعادة الأستراليين العالقين إلى بلادهم.

وأضاف ألبانيز أمام البرلمان أن مسؤولين من وزارة الخارجية والتجارة يعملون "على مدار الساعة" للتعامل مع الطلبات القنصلية المتزايدة.

وأوضح أن الحكومة قررت نشر فرق الاستجابة للأزمات في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم في وقت سابق من هذا الأسبوع نشر أصول عسكرية ضمن خطط الطوارئ التي وضعتها الحكومة.

ولم يحدد رئيس الوزراء الأسترالي طبيعة الأصول العسكرية التي تم نشرها.