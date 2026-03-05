أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنظيم 8 قوافل طبية علاجية مجانية بعدد من قرى مركزي أسيوط وأبنوب، على مدار شهر مارس الجاري، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

خطة صحية متكاملة بإشراف مديرية الصحة

وأكد محافظ أسيوط أن مديرية الصحة والسكان، برئاسة الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة، تواصل تنفيذ خطة القوافل الطبية الشاملة وفق جدول زمني مُعد مسبقًا، لتقديم خدمات صحية متكاملة تشمل الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وصرف العلاج بالمجان، وإجراء التحاليل والأشعة، إلى جانب إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات متقدمة للمستشفيات العامة والمركزية.

الجدول الزمني للقوافل الطبية خلال مارس

وأوضح المحافظ أن جدول القوافل يتضمن تنظيم قافلة طبية بقرية أبو إسحاق بمركز أبنوب يومي 1 و2 مارس، تليها قافلة بقرية الشنابلة يومي 4 و5 مارس، ثم قافلة بقرية دير الجبراوي يومي 7 و8 مارس، كما تشهد قرية العطيات بمركز أبنوب قافلة طبية شاملة يومي 10 و11 مارس.

وأضاف أن قرية بني إبراهيم تستقبل قافلتين طبيتين يومي 14 و15 مارس، و17 و18 مارس، فيما يشهد مركز أسيوط تنظيم قافلة طبية بقرية البورة يومي 24 و25 مارس، وأخرى بقرية الهدايا يومي 28 و29 من الشهر ذاته.

دعم كامل لضمان نجاح القوافل الطبية

وشدد محافظ أسيوط على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح القوافل الطبية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، خاصة بالمناطق النائية، مؤكدًا أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة.

تنسيق مؤسسي لتسهيل تقديم الخدمة

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق الكامل بين مديرية الصحة والوحدات المحلية القروية، إلى جانب مختلف الجهات المعنية، لضمان الإعداد الجيد للقوافل وتوفير المناخ المناسب لتلقي الخدمات الطبية بسهولة ويسر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم رعاية صحية لائقة داخل قراهم.

استمرار تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة

وأكد اللواء محمد علوان استمرار تنفيذ هذه القوافل خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطوير المنظومة الطبية بجميع أنحاء محافظة أسيوط.