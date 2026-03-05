إعلان

توفيق عكاشة يعلق على رد الخليج المحتمل على إيران: "الهجوم خير وسيلة للدفاع"

كتب : مصراوي

10:00 ص 05/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توفيق عكاشة يعلق على رد الخليج المحتمل على إيران الهجوم خير وسيلة للدفاع توفيق عكاشة التطورات الإقليمية حرب ايران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة يعلق على رد الخليج المحتمل على إيران: "الهجوم خير وسيلة للدفاع"
مصراوى TV

توفيق عكاشة يعلق على رد الخليج المحتمل على إيران: "الهجوم خير وسيلة للدفاع"
غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
شئون عربية و دولية

غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
هل يصوم مريض ألزهايمر؟.. المفتي يوضح
جنة الصائم

هل يصوم مريض ألزهايمر؟.. المفتي يوضح
تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
حوادث وقضايا

تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
مصراوى TV

توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان