كتبت- سهيلة أسامة:

عبّر الفنان حمزة العيلي عن سعادته بتكريم عدد من كبار الفنانين خلال حفل افتتاح مهرجان النقابة للعروض المسرحية، والذي أقيم أمس تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية.

وكتب "حمزة" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "اليوم كان حفل افتتاح مهرجان النقابة للعروض المسرحية، ويشمل برنامجه عروضًا لزملاء وموهوبين رائعين، أتمنى لهم كل التوفيق، أجمل ما في اليوم هو تكريم نقابة المهن التمثيلية للأساتذة الذين تركوا لنا تاريخًا فنيًا نتعلم منه الكثير، وكم أمتعونا بفنهم: الأستاذ صبري عبد المنعم، والأستاذ ضياء الميرغني، والأستاذ عبد الله مشرف".

وأضاف: "كل الشكر للسادة الأساتذة أعضاء النقابة والفنانين الذين حضروا التكريم، وكل الشكر والاحترام للدكتور أشرف زكي، للأسف فاتتني هذه اللحظة الرائعة وحضرت بعد انتهاءها، لكن الفيديوهات والصور كانت مليئة تحمل الكثير من الإنسانية والتقدير الذي نتمن لها".

واختتم قائلاً: "الفنان الأصيل المخلص المتفاني في فنه تكمن سعادته الحقيقية في إسعاد الجمهور ويُفني عمره من أجل فنه ورسالته وحب جمهوره له ولذلك عندما يتم التكريم لأي فنان مضى به العمر وظن أنه تم نسيانه يكون هذا بالنسبة له تعويض من الدنيا والزمن معاً، إنه التقدير الذي يعطيه جزء من حقه تعويضاً عن تاريخه الفني الذي تركه و إنه لشعور مؤثر وعظيم".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان حمزة العيلي كانت مشاركته في عدد من المسلسلات خلال موسم رمضان 2025، وهي "فهد البطل" و"النص".

