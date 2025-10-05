أعرب سيمون بيتر بروك، نجل المخرج والمفكر المسرحي العالمي بيتر بروك، عن امتنانه الكبير واعتزازه بمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، الذي يحتفي في دورته الثامنة بمئوية ميلاد والده، مؤكدًا أن ما يقدمه المهرجان هو إحياءٌ لفكرٍ وفنٍّ لا يموت، وأن رؤية والده "ما زالت تحيا وتتنفس" في عقول الفنانين والباحثين في المسرح حول العالم.

وفي رسالة مسجلة عُرضت ضمن فعاليات افتتاح المهرجان، الذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبرئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف، أعرب سيمون عن أسفه لعدم تمكنه من الحضور إلى القاهرة، قائلاً إن قلبه هناك، حيث كانت مصر دائمًا بالنسبة لوالده وطنًا روحيًا وصديقًا مخلصًا.

وأضاف: "كان والدي يتحدث دومًا عن مصر بإجلال كبير، وعن لياليها الدافئة وشوارعها التي تضج بالحياة، وعن لحظة شروق الشمس فوق الأهرامات التي جعلته يشعر بأن التاريخ الإنساني كله يتنفس بجانبه... في تلك اللحظة أيقن أن المسرح يشبه مصر، فكلاهما يحمل في جوهره الزمن والروح ونبض القلب الواحد."

وأكد سيمون أن أعمال والده استمدت قوتها من إيمان بسيط وعميق بأن المسرح هو ملتقى الروح الإنسانية، وأنه مساحة تتجاوز الحدود واللغات والعادات، تجمع البشر على صدق التجربة وجمال اللحظة.

وأوضح أن والده كان يؤمن بأن "ممثلًا واحدًا في عمرٍ جيدٍ وجمهورًا حيًّا قادران على خلق عالمٍ كامل"، وأن هذا الجوهر الإنساني ما يزال حاضرًا في القاهرة اليوم من خلال الفنانين الذين "يمزقون الخوف حتى تفتيته، ومن خلال الجمهور واسع الصدر الذي يفتح قلبه للفن".

واختتم سيمون رسالته بتوجيه الشكر لكل القائمين على المهرجان، بالنيابة عن عائلته، قائلاً:"لقد أبقيتم رؤية والدي حية... لا كذكرى جامدة، بل كقوة فنية تنبض بالحياة وتتنفس في عالمنا".

