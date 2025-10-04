إعلان

بحضور يسرا وإلهام شاهين ولبلبة.. 25 صورة من حفل زفاف نجل هاني رمزي

كتب : معتز عباس

08:57 م 04/10/2025
    النجوم من حفل زفاف نجل هاني رمزي
    عبير صبري ولبلبة
    كواليس حفل زفاف نجل الفنان هاني رمزي (1)
    كواليس حفل زفاف نجل الفنان هاني رمزي (2)
    كواليس حفل زفاف نجل الفنان هاني رمزي (3)
    كواليس حفل زفاف نجل الفنان هاني رمزي (4)
    كواليس حفل زفاف نجل الفنان هاني رمزي (5)
    كواليس حفل زفاف نجل الفنان هاني رمزي (6)
    كواليس حفل زفاف نجل الفنان هاني رمزي (7)
    كواليس حفل زفاف نجل الفنان هاني رمزي (8)
    الفنانة عبير صبري
    كواليس حفل زفاف نجل هاني رمزي
    ليلى علوي وإلهام شاهين
    نجوم الفن من حفل زفاف نجل هاني رمزي (1)
    نجوم الفن من حفل زفاف نجل هاني رمزي (2)
    نجوم الفن من حفل زفاف نجل هاني رمزي (3)
    نجوم الفن يحتفلون بزفاف نجل الفنان هاني رمزي
    كواليس حفل زفاف نجل الفنان هاني رمزي (10)
    هاني رمزي من حفل زفاف نجله
    هاني رمزي وعلاء مرسي
    هاني رمزي يستقبل ضيوف حفل زفاف نجله
    يسرا وإلهام شاهين
    هالة سرحان وليلى علوي ويسرا
    الفنان أحمد زاهر

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي على حضور حفل زفاف شادي نجل الفنان هاني رمزي الذي يقام مساء اليوم السبت بكنيسة أبي سيفين.

جاء في مقدمة المتواجدين الفنان هاني رمزي الذي حرص على استقبال ضيوفه من نجوم الفن، وهم النجمة يسرا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى علوي، الفنانة لبلبة، الفنانة عبير صبري، الإعلامية هالة سرحان، الفنان أحمد زاهر، الإعلامي طارق علام، الإعلامي أحمد المسلماني، الفنان علاء مرسي، الفنان ماجد المصري، الفنانة داليا البحيري.

احتفل الفنان هاني رمزي بخطوبة نجله شادي، مطلع شهر فبراير الماضي في أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن الفنان هاني رمزي يشارك في مسلسل "بدون مقابل"، مع داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داوود، نسرين طافش، وتأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

حفل زفاف نجل هاني رمزي الفنان هاني رمزي شادي نجل هاني رمزي كنيسة أبي سيفين زفاف شادي نجل هاني رمزي

