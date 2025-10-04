بحضور يسرا وإلهام شاهين ولبلبة.. 25 صورة من حفل زفاف نجل هاني رمزي

فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما تنطلق غدًا بمشاركة

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي على حضور حفل زفاف شادي نجل الفنان هاني رمزي الذي يقام مساء اليوم السبت بكنيسة أبي سيفين.

جاء في مقدمة المتواجدين الفنان هاني رمزي الذي حرص على استقبال ضيوفه من نجوم الفن، وهم النجمة يسرا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى علوي، الفنانة لبلبة، الفنانة عبير صبري، الإعلامية هالة سرحان، الفنان أحمد زاهر، الإعلامي طارق علام، الإعلامي أحمد المسلماني، الفنان علاء مرسي، الفنان ماجد المصري، الفنانة داليا البحيري.

احتفل الفنان هاني رمزي بخطوبة نجله شادي، مطلع شهر فبراير الماضي في أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن الفنان هاني رمزي يشارك في مسلسل "بدون مقابل"، مع داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داوود، نسرين طافش، وتأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

