"فستان جريء وتورتة ذهبية".. ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها الـ23

تواصل أمينة ابنة الفنانة نسرين أمين الاحتفال بعيد ميلادها الـ 23، حيث شاركت متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت أمينة صورًا لها وهي تحتفل بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "23 عامًا ذهبية".

وظهرت أمينة بإطلالة جريئة مرتدية فستان مكشوف البطن والساق اليمنى، تمسك بـ"تورتة" ذهبية.

وتظهر ابنة نسرين أمين رفقة والدتها في أكثر من مناسبة ترفيهية واجتماعية.

يذكر أن، نسرين أمين تشارك بفيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

