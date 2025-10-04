إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. ونجمات الفن يعلقن

بالصور.. هاني رمزي يستقبل ضيوفه من نجوم الفن في حفل زفاف نجله شادي

الصور الأولى من حفل زفاف نجل هاني رمزي بحضور نجوم الفن

شاركت الفنانة إيمان العاصي الجمهور والمتابعين، أحدث جلسة تصوير جريئة خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت إيمان صورًا لها "سيلفي" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، نالت إعجاب نجمات الفن، أبرزهن، عبير صبري، وجوري بكر، وزينب العبد، وإنجي علاء، وغيرهم.

كما تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "منوره الدنيا والله"، "أنتي ست الناس"، "احلى واجمل واحدة"، "الأجمل في الدنيا كلها"، "جميله وعسل وقمر ".

وكانت آخر مشاركات إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "برغم القانون" وشاركها البطولة كوكبة من النجوم وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن إيمان العاصي يعرض لها حاليا في السينمات فيلم "في عز الضهر" بطولة الممثل الكندي العالمي، مينا مسعود، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

