بفستان تايجر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار من أحدث ظهور

خضعت الفنانة كارولين عزمي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت كارولين بأحد الأماكن العامة مرتدية فستان تايجر خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

وجاءت التعليقات: "الآن أشرقت ونورت شمس الحياة، قمر، أحلى واحدة، الفستان يجنن، القمر كله".

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

