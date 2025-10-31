شارك الفنان عمرو عبد الجليل بطريقته الكوميدية في احتفالات المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه غدا السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشر عمرو عبد الجليل صورة له بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهر خلالها بالزي الفرعوني وكتب: "اسمه ايه الفرعون ده؟، رمسيس، واسمه ايه؟" على طريقة شخصيته بفيلم "دكان شحاتة".

وكانت آخر مشاركات عمرو عبد الجليل بمسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن عمرو عبد الجليل يشارك بعدة أعمال فنية من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا، وفيلم "شمس الزناتي" بطولة الفنان محمد إمام.

