عماد الطيب يحتفل بانتهاء عرض "ابن النادي" ويوجه رسالة

احتفل الفنان عماد الطيب أحد أبطال مسلسل "ابن النادي" بانتهاء عرض حلقاته على منصة "شاهد" وتحقيقه نجاحا جماهيريا ونسب مشاهدات مرتفعة.

ونشر عماد صور من كواليس المسلسل عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: " ابن النادى مسلسل استمتعت جدا بكواليسه، ناس جميلة و مجتهده و بيحبوا بعض، تجربة جميلة مع اصحابى واخواتى منهم اللي اعرفه من سنين و منهم اللي بتمنى ربنا يديم علينا الصداقة و الاخوة لسنين".

وحصد الفنان عماد الطيب إشادات واسعة من الجمهور بمجرد عرض الحلقات الأولي من أحداثه.

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، تدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، حاتم صلاح، اية سماحة، سيد رجب، محمد لطفي رشدي الشامي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.

