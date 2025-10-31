بفستان أنيق.. أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد والجمهور يغازلها (صور)
كتب : هاني صابر
شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها.
ونشرت عائشة، الصور التي ظهرت فيها بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع ممتعة".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل، قمر، أحلى واحدة، الجميلة، ايه الحلاوة دي".
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد كان مسلسل "الغاوي" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته النجم أحمد مكي.