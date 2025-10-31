إعلان

بفستان أنيق.. أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

02:39 م 31/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عائشة بن أحمد (2)
  • عرض 4 صورة
    عائشة بن أحمد (4)
  • عرض 4 صورة
    عائشة بن أحمد (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها.

ونشرت عائشة، الصور التي ظهرت فيها بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع ممتعة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل، قمر، أحلى واحدة، الجميلة، ايه الحلاوة دي".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد كان مسلسل "الغاوي" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته النجم أحمد مكي.

عائشة بن أحمد إطلالة أنيقة إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. الداخلية تنشر خريطة التحويلات المرورية والطرق البديلة بمحيط المتحف الكبير