بفستان أنيق.. أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها.

ونشرت عائشة، الصور التي ظهرت فيها بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع ممتعة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل، قمر، أحلى واحدة، الجميلة، ايه الحلاوة دي".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد كان مسلسل "الغاوي" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته النجم أحمد مكي.