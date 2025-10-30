الجمال المصري.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار من أمام أبو الهول

خضعت الفنانة ميرنا نور الدين لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت ميرنا في الصور في منطقة الأهرامات أمام أبو الهول، مرتدية إطلالة أبرزت من خلالها الجمال المصري، وذلك بالتزامن مع احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكانت آخر مشاركات ميرنا نور الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

بعد أزمات الفيديوهات المسربة.. رحمة محسن تحسم مشاركتها في 3 حفلات

ماجدة خيرالله ترد على شائعات غلق الطرق قبل افتتاح المتحف: "كان بيفكر بمنطق فيلم طباخ الرئيس"