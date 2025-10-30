إعلان

الجمال المصري.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار من أمام أبو الهول

كتب : مروان الطيب

09:34 م 30/10/2025
خضعت الفنانة ميرنا نور الدين لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت ميرنا في الصور في منطقة الأهرامات أمام أبو الهول، مرتدية إطلالة أبرزت من خلالها الجمال المصري، وذلك بالتزامن مع احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكانت آخر مشاركات ميرنا نور الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

